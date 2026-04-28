Europa stop ai vuoti legislativi | il consenso deve essere esplicito

Il Parlamento Europeo a Strasburgo ha approvato una risoluzione che richiede un consenso esplicito nelle leggi contro la violenza sessuale. La decisione mira a eliminare le lacune legislative esistenti e a garantire che le normative siano chiare e applicabili. La risoluzione si concentra sulla necessità di definire in modo preciso i requisiti legali per il consenso, evitando ambiguità che possano compromettere la tutela delle vittime.

? Cosa sapere Il Parlamento Europeo a Strasburgo approva la risoluzione sul consenso esplicito contro la violenza sessuale.. L'armonizzazione legislativa mira a eliminare i vuoti normativi tra i diversi Stati membri dell'Unione.. Strasburgo approva oggi una risoluzione fondamentale per armonizzare le leggi contro la violenza sessuale in tutta l’Unione Europea, introducendo il principio secondo cui il consenso deve essere sempre esplicito. La decisione del Parlamento Europeo punta a colmare i vuoti normativi che ancora permettono disparità di trattamento tra i diversi Stati membri, dove in molte giurisdizioni è infatti necessario dimostrare l’esistenza di minacce fisiche o atti di violenza per poter configurare il reato di stupro.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Europa, stop ai vuoti legislativi: il consenso deve essere esplicito Notizie correlate Stop ai contratti telefonici di luce e gas senza consenso esplicitoA partire dal prossimo 19 giugno, data in cui scadono i 60 giorni di tempo concessi dalla norma contenuta nel decreto Bollette da poco pubblicato in... Stop ai contratti telefonici di luce e gas senza consenso esplicito: cosa cambia dal 19 giugnoABBONATI A DAYITALIANEWS Nuove regole contro il telemarketing energetico Dal 19 giugno 2026, una volta trascorsi i 60 giorni previsti dal decreto... Aggiornamenti e dibattiti Argomenti più discussi: I vuoti e le amnesie dei sovranisti in fuga da Trump; I dipendenti dell’Ue hanno un nuovo benefit: i figli; Birre low e no alcol: tra cambiamento culturale, vuoti normativi e nuove opportunità; Carburanti, Salvini: No lockdown, ma Ue si svegli o a maggio è caos. I migliori 11 delle semifinali di Europa League per valori di mercato - facebook.com facebook È del #Brighton il primo stadio femminile in Europa: fasciatoi, aree per allattamento e passeggini x.com