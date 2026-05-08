Hantavirus Vaia | Il Covid non ha insegnato nulla Si continua a spaventare la gente con il virus di turno

Da napolitoday.it 8 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il medico napoletano Francesco Vaia, ex direttore dell’INMI Spallanzani e della Prevenzione del ministero della Salute, ha commentato la situazione riguardante l’Hantavirus, sottolineando come la psicosi attorno al virus continui a crescere nonostante i decessi recenti. Vaia ha affermato che, analogamente a quanto accaduto con il Covid, si continua a generare paura tra le persone senza che ci siano elementi concreti di rischio.

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Il medico napoletano Francesco Vaia, già direttore dell'INMI Spallanzani di Roma e della Prevenzione del ministero della Salute, rassicura la popolazione sulla psicosi Hantavirus, dopo i decessi degli scorsi giorni.“Evitiamo di dare spazio a chi la spara più grossa, le tv evitino nei talk chi.🔗 Leggi su Napolitoday.it

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