Hantavirus Vaia | Il Covid non ha insegnato nulla Si continua a spaventare la gente con il virus di turno

Il medico napoletano Francesco Vaia, ex direttore dell’INMI Spallanzani e della Prevenzione del ministero della Salute, ha commentato la situazione riguardante l’Hantavirus, sottolineando come la psicosi attorno al virus continui a crescere nonostante i decessi recenti. Vaia ha affermato che, analogamente a quanto accaduto con il Covid, si continua a generare paura tra le persone senza che ci siano elementi concreti di rischio.

Il medico napoletano Francesco Vaia, già direttore dell'INMI Spallanzani di Roma e della Prevenzione del ministero della Salute, rassicura la popolazione sulla psicosi Hantavirus, dopo i decessi degli scorsi giorni.“Evitiamo di dare spazio a chi la spara più grossa, le tv evitino nei talk chi.🔗 Leggi su Napolitoday.it

Notizie correlate

La pandemia di Covid ci ha davvero insegnato qualcosa?Oscurata dalle guerre in corso, la Giornata nazionale in memoria delle vittime del Covid-19, celebrata mercoledì 18 marzo, non ha avuto l’eco che...

Il primo caso di Covid in Italia: il manager che ha dato il via al virusIl primo segnale di un’emergenza che cambierà il volto dell’Italia è emerso nella notte tra il 21 e il 22 febbraio 2020, quando un uomo di 38 anni,...

Panoramica sull’argomento

Hantavirus, Vaia: «Si continua a spaventare le persone con il nuovo virus di turno»«L'esperienza del Covid sembra non aver insegnato nulla». A parlare è Francesco Vaia, già direttore dell'INMI Spallanzani di Roma e della Prevenzione ... ilmattino.it

Perché l'hantavirus non è il Covid (ma non bisogna abbassare la guardia)?Perché l'hantavirus non è il Covid-19? E perché, nonostante questo, non bisogna abbassare la guardia? Ne abbiamo parlato con l'epidemiologo Gianni Rezza. Due sono ... ilmattino.it