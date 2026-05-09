Hantavirus sorveglianza attiva su quattro passeggeri di un volo | uno è della Campania

Il Ministero della Salute ha avviato una sorveglianza attiva su quattro passeggeri di un volo internazionale, uno dei quali proveniente dalla Campania. La misura è stata presa in seguito alle segnalazioni relative a un focolaio di Andes Hantavirus collegato a una nave da crociera. Sono in corso le procedure di valutazione del rischio e di coordinamento sanitario, in risposta alle comunicazioni ricevute tramite i circuiti internazionali.

A seguito delle segnalazioni ricevute attraverso i circuiti internazionali relative al focolaio di Andes Hantavirus collegato alla nave Mv Hondius, il Ministero della Salute ha attivato le procedure previste di valutazione del rischio, sorveglianza e coordinamento sanitario, in linea con i.🔗 Leggi su Napolitoday.it

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Hantavirus, sorveglianza attiva su quattro passeggeri di un volo Klm: uno è della Campania

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E’ scattata in Italia la sorveglianza su 4 passeggeri del volo KLM su cui aveva viaggiato una vittima dell’ #Hantavirus. Nessun allarme ma necessita di controlli serrati e tracciamento maniacale di tutti i contatti sotto la regia dell’OMS. Condivisione, collaborazio x.com

Ciao ragazzi, sembra che il Hantavirus sia stata colpa mia. Scusate per questo :/ reddit