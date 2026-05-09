Il ministero della salute ha comunicato che è stata attivata la sorveglianza su quattro passeggeri di un volo della compagnia aerea KLM, tra cui un residente in Calabria. La misura è stata presa dopo segnalazioni internazionali riguardanti un focolaio di hantavirus. Al momento, non sono stati forniti dettagli sui sintomi o sulle condizioni di salute dei passeggeri coinvolti. La procedura riguarda il monitoraggio e la prevenzione, senza indicazioni di ulteriori sviluppi.

«A seguito delle segnalazioni ricevute attraverso i circuiti internazionali relative al focolaio di Andes Hantavirus collegato alla nave MV Hondius », il ministero della Salute «ha attivato le procedure previste di valutazione del rischio, sorveglianza e coordinamento sanitario, in linea con i protocolli nazionali e internazionali. In Italia sono giunte quattro persone con il volo KLM in coincidenza per Roma sul quale era salita per pochi minuti la donna ricoverata a Johannesburg e lì deceduta. I recapiti dei quattro passeggeri sono stati acquisiti. Il ministero della Salute ha quindi trasmesso le informazioni alle Regioni di competenza ( Calabria, Campania, Toscana, Veneto ) per l’attivazione delle procedure di sorveglianza attiva, nel principio di massima cautela».🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Hantavirus, il ministero: "Attivata la sorveglianza su 4 passeggeri del volo Klm". Uno è calabrese

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