Hantavirus su nave da crociera Ministero Salute | 4 persone arrivate in Italia attivata sorveglianza

Il Ministero della Salute italiano ha avviato la sorveglianza sanitaria dopo che quattro persone sono arrivate nel paese e sono state in contatto con una passeggera di una nave da crociera. L’attenzione si concentra su un possibile focolaio di Hantavirus riscontrato in relazione a questa nave. La notizia è stata comunicata ufficialmente, senza indicazioni su eventuali diagnosi o approfondimenti clinici.

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