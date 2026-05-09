Hantavirus su nave da crociera Ministero Salute | 4 persone arrivate in Italia attivata sorveglianza

Da fanpage.it 9 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Ministero della Salute italiano ha avviato la sorveglianza sanitaria dopo che quattro persone sono arrivate nel paese e sono state in contatto con una passeggera di una nave da crociera. L’attenzione si concentra su un possibile focolaio di Hantavirus riscontrato in relazione a questa nave. La notizia è stata comunicata ufficialmente, senza indicazioni su eventuali diagnosi o approfondimenti clinici.

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Il Ministero della Salute italiano attiva la sorveglianza per il focolaio di Hantavirus dopo che 4 perosne arrivate in Italia sono state a contatto con una passeggera della nave da crociera MV Hondius. Erano tutti sul volo KLM in coincidenza per Roma e diretto a Johannesburg.🔗 Leggi su Fanpage.it

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