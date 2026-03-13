stiamo distruggendo il regime trump

Un ex presidente ha dichiarato che gli sforzi sono in corso per smantellare completamente il regime iraniano attraverso azioni militari, economiche e altre strategie. La frase è stata pronunciata durante un discorso pubblico, senza dettagli specifici sulle modalità o sui tempi di attuazione. La dichiarazione si inserisce in un contesto di tensione tra le parti coinvolte.

“Stiamo distruggendo totalmente il regime terroristico dell’Iran, militarmente, economicamente e in ogni altro modo possibile”. Lo ha scritto il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, su “Truth”, replicando alle critiche del “New York Times” e rilanciando con toni trionfali l’azione militare americana nel Golfo Persico. Secondo Trump, “la Marina iraniana è stata annientata, la loro aeronautica non esiste più, missili, droni e tutto il resto vengono decimati” e “i loro leader sono stati spazzati via dalla faccia della terra”, in quello che ha definito un attacco senza precedenti. “Abbiamo una potenza di fuoco senza pari, munizioni... 🔗 Leggi su Iltempo.it

