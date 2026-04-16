Reza Pahlavi è arrivato a Roma annunciando la sua disponibilità a tornare in Iran per guidare un'azione contro il regime. Le sue parole sono state interpretate come un invito e una sfida politica, senza ulteriori dettagli sui piani futuri o sulle modalità dell’ipotetico intervento. La sua presenza in città ha attirato l’attenzione dei media, mentre le dichiarazioni sono state raccolte in un contesto di forte tensione politica.

Reza Pahlavi si presenta a Roma con un messaggio che ha il tono di un appello e insieme di una sfida politica. Figlio dell’ultimo scià di Persia, oggi tra i volti più noti dell’opposizione agli ayatollah, sostiene di essere «pronto ad andare in Iran» per guidare « l’ultimo assalto al regime », a condizione che esistano «condizioni di sicurezza» e aree protette da cui operare. L’Iran è in ostaggio. Pahlavi, che è stato intervistato da Repubblica ma è anche stato ospite di Bruno Vespa, descrive un Paese «in ostaggio», in cui la recente offensiva aerea condotta da Stati Uniti e Israele sarebbe stata accolta «bene dagli iraniani», quasi come «un intervento di soccorso umanitario ».🔗 Leggi su Open.online

Notizie correlate

Cinque minuti, Reza Pahlavi sfida il regime: "Pronto a tornare in Iran""Adesso c'è un regime ferito che cerca vendetta contro la sua popolazione, ma anche contro i protagonisti coinvolti in questo scontro.

Iran, Reza Pahlavi: "Pronto a guidare il Paese". E sceglie i nuovi ministriReza Pahlavi, figlio in esilio dell'ultimo scià, ha dichiarato di essere pronto ad assumere la leadership di un governo transitorio che guiderà...

Contenuti di approfondimento

Temi più discussi: Reza Pahlavi: Pronto a tornare in Iran per guidare l’ultimo assalto al regime; Pahlavi: Contatti con l’Iran, sono pronto a tornare per l’assalto finale al regime; Cinque minuti, Reza Pahlavi sfida il regime: Pronto a tornare in Iran | Libero Quotidiano.it; Reza Pahlavi a Roma: Pronto a tornare in Iran, abbiamo un piano.

Reza Pahlavi: «Pronto a tornare in Iran per guidare l’ultimo assalto al regime»Il figlio dell'ultimo Scià di Persia sostiene che il regime oggi sia più fragile e che con il sostegno internazionale sia possibile una transizione non violenta in Iran L'articolo Reza Pahlavi: «Pront ... msn.com

Cosa ci fa (e chi ha incontrato) Reza Pahlavi a Roma: sul figlio dell'ex scià la destra si divideMentre il senatore di Fratelli d'Italia Giulio Terzi di Sant'Agata si scagliava contro la sua presenza, definendo il principe in esilio rappresentante di un regime dittatoriale che ha ucciso migliaia ... today.it

IL PRINCIPE PAHLAVI A ROMA! Viaggio a Roma per il principe Reza Pahlavi dove è stato ricevuto per vari incontri alla Camera e al Senato. E per colazione invito a Palazzo Taverna da Violante Guerrieri Gonzaga, regina delle tavole più belle di Roma. Alla c - facebook.com facebook

In esclusiva Reza Pahlavi, Principe ereditario dell’Iran, ospite questa sera #15aprile a #CinqueMinuti. x.com