Hantavirus | quattro passeggeri sono sbarcati in Italia uno in Toscana

Quattro passeggeri provenienti dallo stesso volo di linea sono arrivati in Italia, dopo aver viaggiato con un volo della compagnia KLM. Tra di loro, una donna che in precedenza era risultata contagiata dall'hantavirus e successivamente deceduta. Uno dei passeggeri ha raggiunto la Toscana, mentre gli altri sono stati fatti sbarcare in altre regioni italiane. Le autorità stanno monitorando la situazione e hanno avviato le procedure di controllo.

Quattro persone che si trovavano sul volo Klm sul quale era salita la donna contagiata dall'hantavirus (e poi deceduta) sono atterrate sul suolo italiano. I recapiti dei quattro passeggeri sono stati acquisiti dal ministero della Salute che ha trasmesso le informazioni alle Regioni di competenza.🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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E’ scattata in Italia la sorveglianza su 4 passeggeri del volo KLM su cui aveva viaggiato una vittima dell’ #Hantavirus. Nessun allarme ma necessita di controlli serrati e tracciamento maniacale di tutti i contatti sotto la regia dell’OMS. Condivisione, collaborazio x.com

Ciao ragazzi, sembra che il Hantavirus sia stata colpa mia. Scusate per questo :/ reddit