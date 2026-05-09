Quattro italiani sono tornati in Italia a bordo di un volo KLM con scalo a Roma, trasportando con sé una donna che era stata ricoverata e successivamente deceduta a Johannesburg. Le autorità sanitarie italiane hanno attivato le procedure di sorveglianza e valutazione del rischio nelle regioni di provenienza dei passeggeri. La donna era stata in contatto con gli altri viaggiatori durante il volo, anche se si trovava a bordo solo per pochi minuti.

Lo ha reso noto con una nota il Ministero della Salute, che a seguito delle segnalazioni ricevute attraverso i circuiti internazionali relative al focolaio di Andes Hantavirus collegato alla nave MV Hondius, ha attivato le procedure previste di valutazione del rischio, sorveglianza e coordinamento sanitario, in linea con i protocolli nazionali e internazionali e specificando che tutte le informazioni acquisite sono state trasmesse alle quattro Regioni di competenza. La donna vittima dell'Hantavirus, che era stata a stretto contatto con il caso 1 (deceduto a bordo della nave l'11 aprile), era sbarcata a Sant'Elena il 24 aprile, con sintomi gastrointestinali.🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Hantavirus, quattro italiani sul volo insieme alla donna ricoverata a Johannesburg e lì deceduta. Attivata la sorveglianza e le procedure di valutazione del rischio nelle regioni in cui vivono i passeggeri

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