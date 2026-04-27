Dai sorrisi di Hegseth alla profezia della portavoce di Trump | l’attentato all’Hilton al centro delle teorie del complotto

Durante un comizio in Pennsylvania, un uomo armato ha sparato a un oratore presente sul palco, colpendolo a un orecchio. La scena si è svolta mentre il candidato politico stava parlando, e subito sono intervenuti gli agenti di sicurezza. Nel frattempo, sui social e sui media circolano teorie del complotto legate all’episodio, mentre alcuni commentatori hanno osservato come la portavoce di un ex presidente abbia commentato l’accaduto in modo particolare. In un altro evento, un ex conduttore televisivo ha commentato con un sorriso un episodio collegato a una sparatoria in un hotel.

“ Fight, fight, fight “. La stessa parola ripetuta tre volte da Donald Trump dopo che un cecchino, durante la campagna elettorale del 2024, lo colpì a un orecchio in un comizio a Butler, Pennsylvania. A distanza di quasi due anni, sabato 25 aprile il presidente degli Stati Uniti ha dovuto “lottare” contro un nuovo attentatore, ma la minaccia più grande questa volta potrebbe essere il mondo dei complotti. Dopo solo poche ore dalla sparatoria nella hall dell’ hotel Hilton di Washington, dove si stava tenendo una serata di gala con i corrispondenti alla Casa Bianca, sui social è diventata virale una parola: “ staged “, messa in scena. Che gli...🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Dai sorrisi di Hegseth alla “profezia” della portavoce di Trump: l’attentato all’Hilton al centro delle teorie del complotto Notizie correlate Attentato a Trump, le teorie complottiste: la profezia di Leavitt, il sorriso di Hegseth, lo sguardo di Erika Kirk. «Una messa in scena»La "profezia" involontaria di Leavitt, i volti tranquilli di Hegseth e Patel, gli sguardi di Erika Kirk. Lo strano sorriso di Hegseth e la “profezia” sui colpi: esplode la teoria del complottoLe immagini scorrono rapide sui social, alimentando dubbi, sospetti e interpretazioni che si rincorrono senza sosta. Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: Le parole della portavoce della Casa Bianca, i sorrisi di Hegseth, gli sguardi di Erika Kirk: le teorie del complotto sulla sparatoria alla cena con Trump; Graziella Franchini, 40 anni fa l’omicidio di Lolita: Sanremo, l’ombra del boss, la vendetta passionale. Per quel delitto nessuno ha...; Attentato a Trump le teorie complottiste | la profezia di Leavitt il sorriso di Hegseth lo sguardo di Erika Kirk Una messa in scena. Attentato a Trump, dai colpi di Karoline Leavitt al sorriso di Hegseth | Dilagano le teorie del complottoAttentato a Trump, dai colpi evocati da Karoline Leavitt al sorriso di Hegseth: ogni dettaglio alimenta dubbi e dilagano le teorie del complotto ... ilsussidiario.net Dal sorriso di Hegseth alla profezia di Leavitt, le teorie del complotto rimbalzano sul web x.com La missione millenarista che Hegseth mostra in modo sguaiato è scritta nel codice genetico degli Usa. In forza di questa vocazione il presidente può rompere alleanze e punire chi non rispetta il suo volere - facebook.com facebook