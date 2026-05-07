L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato che non si tratta di una pandemia legata all’Hantavirus a bordo della nave da crociera MV Hondius, nonostante i casi di contagio emersi. Le autorità sanitarie stanno continuando le indagini per chiarire la situazione e verificare eventuali rischi di diffusione. Al momento, non ci sono indicazioni di un’epidemia o di una diffusione su larga scala tra i passeggeri e lo staff.

Hantavirus sulla Hondius, proseguono le indagini sui contagi. L’ Organizzazione Mondiale della Sanità prova a spegnere l’allarme internazionale nato attorno al focolaio di Hantavirus registrato sulla nave da crociera MV Hondius. Dopo giorni di preoccupazione e attenzione mediatica, l’Oms ha chiarito che la situazione “non rappresenta l’inizio di un’epidemia” né tantomeno di una pandemia. A intervenire è stata Maria Van Kerkhove, responsabile del Dipartimento Oms per la prevenzione e la preparazione alle epidemie e pandemie, durante un briefing a Ginevra. Parole che arrivano mentre proseguono le verifiche sanitarie e le indagini epidemiologiche legate ai casi emersi a bordo della nave, già teatro di tre decessi collegati al virus.🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Perché l’Oms esclude una pandemia da Hantavirus sulla Hondius

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L'#OMS invita alla prudenza sul focolaio di #hantavirus a bordo della MV Hondius, ma esclude paragoni con l'inizio della #pandemia di #Covid19 - facebook.com facebook