Hantavirus ricoverata in Olanda hostess entrata in contatto con una vittima La nave verso la Spagna | Evacuati tutti i passeggeri sintomatici

Una donna che aveva avuto contatti con una vittima di hantavirus è stata ricoverata in Olanda. La nave, che sta viaggiando verso la Spagna, ha evacuato tutti i passeggeri che presentavano sintomi legati al virus. Le autorità hanno deciso di sbarcare tutti coloro che mostravano segni di malattia, mentre la restante parte dell'imbarcazione continua il viaggio. La situazione è sotto monitoraggio.

«Tutti i passeggeri che mostravano sintomi da hantavirus sono stati fatti sbarcare dalla Mv Hondius». Lo ha fatto sapere in un comunicato Oceanwide Expeditions, operatore olandese gestore della nave da crociera MV Hondius rimasta bloccata nell’Atlantico dopo un focolaio di hantavirus che ha spinto le autorità sanitarie europee ad alzare il livello di attenzione. Il bilancio sinora accertato è di tre passeggeri morti, una coppia olandese e una donna tedesca, e altri quattro contagiati, tra cui il medico di bordo. Dopo l’evacuazione di tre passeggeri nei Paesi Bassi, di cui «una asintomatica e due sintomatiche», non sarebbero dunque rimasti altri individui sintomatici a bordo.🔗 Leggi su Open.online Notizie correlate Hantavirus, ricoverata in Olanda hostess entrata in contatto con una vittima. Così la Spagna si prepara all’arrivo della naveTre passeggeri morti, una coppia olandese e una donna tedesca, altri quattro contagiati, tra cui il medico di bordo, evacuazioni sanitarie... Hantavirus, la nave con focolaio attraccherà a Tenerife: passeggeri evacuati nei rispettivi paesi“La nave crociera Mv Hondius con il focolaio di hantavirus attraccherà sabato all’isola di Tenerife nel porto di Granadilla de Abona e i passeggeri... Contenuti utili per approfondire Si parla di: Franco Botto è morto, addio all'uomo del Tonno insuperabile: era diventato popolare negli anni '80 grazie a uno spot tv. Hantavirus, hostess di volo ricoverata in Olanda: contatti con la donna morta a Johannesburg. La nave da crociera in viaggio verso le CanarieL’Organizzazione Mondiale della Sanità ha confermato l'identificazione di un nuovo caso di Hantavirus in Svizzera in un passeggero della nave da crociera MV Hondius. L’imbarcazione è attualmente al ... leggo.it Hantavirus su nave da crociera, un caso in Svizzera e uno in Olanda. LIVEL’Oms ha confermato l'identificazione di un nuovo caso di hantavirus in Svizzera in un passeggero della nave da crociera MV Hondius. E un'assistente di volo della Klm è stato sottoposta al test dopo a ... tg24.sky.it