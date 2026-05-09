Le autorità stanno monitorando quattro passeggeri di un volo KLM sospettati di aver contratto l'hantavirus. Il medico specialista ha confermato che sono in corso controlli serrati sui soggetti coinvolti. L’Organizzazione mondiale della sanità si prepara a intervenire per individuare e tracciare eventuali contatti stretti che potrebbero essere stati esposti al virus durante il viaggio. La situazione resta sotto stretta osservazione da parte delle autorità sanitarie.

? Domande chiave Chi sono i passeggeri del volo KLM sotto osservazione?. Come interverrà l'OMS per tracciare i contatti del virus?. Quali sono i tre pilastri della strategia di prevenzione adottata?. Perché Bassetti ha ordinato controlli così serrati su questi soggetti?.? In Breve Monitoraggio coordinato con l'OMS per il tracciamento dei contatti del volo KLM. Strategia basata su condivisione dati e collaborazione tra enti sanitari. Protocollo di prevenzione capillare per proteggere la salute del territorio romano. A Roma è stata attivata la sorveglianza sanitaria su 4 passeggeri che hanno viaggiato con un volo KLM coinvolto in un caso di Hantavirus.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Hantavirus: monitoraggio su 4 passeggeri, Bassetti: “Controlli serrati

? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX

Notizie correlate

Hantavirus, l’Italia attiva i controlli: coinvolti 4 passeggeri arrivati a Roma. Oms: basso rischio in EuropaIl ministero della Salute ha attivato le procedure previste di valutazione del rischio, sorveglianza e coordinamento sanitario, in linea con i...

Corecom Sicilia: "Controlli serrati su amministrative di maggio"Controlli più serrati per garantire il rispetto delle regole senza perdere di vista il pluralismo dell’informazione in vista delle elezioni...

Aggiornamenti e dibattiti

Temi più discussi: Iss: tutto quello che c'è da sapere sull'Hantavirus, nessuna segnalazione in Italia; Hantavirus, cosa c’è da sapere sul virus al centro del focolaio della nave da Crociera; Hantavirus su nave da crociera. Oms: Rischio globale basso. Rafforzate sorveglianza e misure di prevenzione; Hantavirus: sintomi, contagio, cure e come proteggersi.

Hantavirus, il ministero della Salute: 'Attivata la sorveglianza su 4 passeggeri del volo Klm, informate quattro Regioni'Erano sull'aereo su cui era salita, per pochi minuti, una donna che si trovava sulla nave Mv Hondius, poi ricoverata a Johannesburg dove è morta. Il capo dipartimento: 'I 4 passeggeri stanno bene. Tut ... ansa.it

Hantavirus, ministero Salute: In Italia attivata sorveglianza su 4 passeggeri volo KlmLeggi su Sky TG24 l'articolo Hantavirus, ministero Salute: 'In Italia attivata sorveglianza su 4 passeggeri volo Klm' ... tg24.sky.it

Hantavirus, controlli su quattro turisti passati da Roma: erano sull'aereo con una vittima reddit

Mara Campitiello, capo dipartimento della prevenzione, ha confermato al Tg1 che i quattro passeggeri italiani monitorati dopo il caso della donna morta per Hantavirus in Sudafrica sono stati tutti rintracciati e non presentano sintomi. Le informazioni sono già x.com