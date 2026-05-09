Hantavirus l’Italia attiva i controlli | coinvolti 4 passeggeri arrivati a Roma Oms | basso rischio in Europa

Da secoloditalia.it 9 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il ministero della Salute ha avviato le verifiche necessarie dopo l’identificazione di quattro passeggeri arrivati a Roma potenzialmente a contatto con l’hantavirus. L’Organizzazione mondiale della sanità ha dichiarato che il rischio di trasmissione in Europa è basso. Le autorità italiane stanno monitorando la situazione e hanno adottato misure di controllo per prevenire eventuali casi di contagio. Nessuna persona è risultata ancora positiva al virus.

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Il ministero della Salute ha attivato le procedure previste di valutazione del rischio, sorveglianza e coordinamento sanitario, in linea con i protocolli nazionali e internazionali, a seguito delle segnalazioni ricevute attraverso i circuiti internazionali relative al focolaio di Andes Hantavirus collegato alla nave Mv Hondius. Tuttavia, specifica lo stesso Dicastero, «le valutazioni condivise a livello internazionale dall’Oms (Organizzazione Mondiale della Sanità) e dall’Ecdc (Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie) indicano attualmente un rischio basso per la popolazione generale a livello mondiale e molto basso in Europa».🔗 Leggi su Secoloditalia.it

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© Secoloditalia.it - Hantavirus, l’Italia attiva i controlli: coinvolti 4 passeggeri arrivati a Roma. Oms: basso rischio in Europa
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