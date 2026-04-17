Corecom Sicilia | Controlli serrati su amministrative di maggio

Il Corecom Sicilia ha annunciato che intensificherà i controlli in vista delle prossime elezioni amministrative di maggio. L'obiettivo è verificare che tutte le procedure siano seguite correttamente e che venga rispettato il rispetto delle normative. Le ispezioni riguarderanno vari aspetti legati alla campagna elettorale, con particolare attenzione alle eventuali violazioni delle regole previste dalla legge. Nessuna informazione è stata fornita sul numero specifico di controlli o sui soggetti coinvolti.

Controlli più serrati per garantire il rispetto delle regole senza perdere di vista il pluralismo dell’informazione in vista delle elezioni amministrative del 24 e 25 maggio che coinvolgeranno 71 Comuni siciliani, compresi due capoluoghi di provincia, Enna e Agrigento, e la Città Metropolitana di Messina. Lo annuncia il Corecom Sicilia che, su delega di Agcom, continua a vigilare sulla par condicio.🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Corecom Sicilia: "Controlli serrati su amministrative di maggio" Notizie correlate Elezioni amministrative, stretta del Corecom: controlli più serrati su media locali e profili social istituzionaliControlli più serrati per garantire il rispetto delle regole senza perdere di vista il pluralismo dell'informazione in vista delle elezioni... Elezioni amministrative in Sicilia: urne aperte il 24 e 25 maggioABBONATI A DAYITALIANEWS Circa 70 Comuni al voto, coinvolti anche Agrigento, Enna e Messina Le prossime elezioni amministrative in Sicilia si... Contenuti utili per approfondire Corecom Sicilia, 'controlli serrati su amministrative di maggio'Controlli più serrati per garantire il rispetto delle regole senza perdere di vista il pluralismo dell'informazione in vista delle elezioni amministrative del 24 e 25 maggio che coinvolgeranno 71 Comu ... ansa.it Corecom Sicilia, da oggi in vigore la 'par condicio' per le amministrativeDa oggi entra nel vivo la 'par condicio' in vista delle elezioni amministrative che si terranno domenica 24 e lunedì? 25 maggio 2026 in 71 comuni siciliani, fra i quali una Città Metropolitana (Messin ... ansa.it