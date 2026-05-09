Un giovane di 25 anni, originario della Calabria, ha raccontato al Tg1 di essere stato tra i quattro italiani presenti sul volo dal Sudafrica all’Olanda, a bordo del quale si trovava anche la donna successivamente deceduta all’ospedale di Johannesburg. La conversazione si è concentrata sull’esperienza vissuta durante il viaggio e sulle circostanze legate ai casi di Hantavirus. Nessuna altra informazione è stata diffusa riguardo alle cause del decesso o alle condizioni dei passeggeri.

AGI - Parla al Tg1 Federico, 25 anni, calabrese, uno dei 4 passeggeri italiani che erano sullo stesso volo dal Sudafrica all'Olanda, con a bordo la donna poi deceduta all'ospedale di Johannesburg. "Sto bene, non ho sintomi", ha raccontato al Tg1, "da questa mattina sono in quarantena nella casa dei miei genitori. Devo evitare tutti i contatti mi hanno detto dalla Asl". "Sono rientrato in Italia per un periodo di ferie, faccio il marittimo. Da Amsterdam ho preso poi un altro volo per Fiumicino dove sono arrivato il 26 aprile" ha spiegato il giovane.🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Hantavirus, al Tg1 parla uno degli italiani sullo stesso volo dal Sudafrica all'Olanda

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