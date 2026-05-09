Hantavirus lo Spallanzani in prima linea nella risposta europea

Dopo la segnalazione di alcuni casi di infezione da Hantavirus a bordo di una nave da crociera, l’Istituto Nazionale per le Malattie Infettive “Lazzaro Spallanzani” di Roma ha avviato interventi di supporto tecnico-scientifico. Il laboratorio dell’istituto sta collaborando con le autorità sanitarie europee per analizzare la situazione e monitorare eventuali sviluppi. La nave coinvolta è stata sottoposta a controlli e procedure di sicurezza.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui