Hantavirus lo Spallanzani in prima linea nella risposta europea

Da ilpiacenza.it 9 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo la segnalazione di alcuni casi di infezione da Hantavirus a bordo di una nave da crociera, l’Istituto Nazionale per le Malattie Infettive “Lazzaro Spallanzani” di Roma ha avviato interventi di supporto tecnico-scientifico. Il laboratorio dell’istituto sta collaborando con le autorità sanitarie europee per analizzare la situazione e monitorare eventuali sviluppi. La nave coinvolta è stata sottoposta a controlli e procedure di sicurezza.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

A seguito della recente identificazione di casi di infezione da Hantavirus, avvenuta a bordo della nave da crociera MV Hondius, l’Istituto Nazionale per le Malattie Infettive “Lazzaro Spallanzani”, IRCCS di Roma, è impegnato in attività di supporto tecnico-scientifico attraverso il Laboratorio di.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

?
Hai trovato interessante questa notizia?Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori.

Notizie correlate

Hantavirus, lo Spallanzani in prima linea: Roma si prepara alla gestione dei casi sospettiL’Italia rafforza il sistema di sorveglianza sanitaria dopo il focolaio registrato sulla nave MV Hondius.

Hantavirus, a Roma lo Spallanzani in prima linea per la sorveglianza e la gestione dei casi sospettiL’istituto Spallanzani di Roma in prima linea per la gestione di eventuali casi sospetti o confermati di hantavirus.

Contenuti e approfondimenti

Temi più discussi: Hantavirus. Lo Spallanzani in prima linea nella risposta europea; Hantavirus, a Roma lo Spallanzani in prima linea per la sorveglianza e la gestione dei casi sospetti; Hantavirus, lo Spallanzani in prima linea nella risposta europea; Hantavirus sulla nave da crociera Mv Hondius, lo Spallanzani in prima linea nella risposta europea.

hantavirus lo spallanzani inHantavirus, a Roma lo Spallanzani in prima linea per la sorveglianza e la gestione dei casi sospettiL'istituto è impegnato nelle attività di supporto tecnico scientifico attraverso il Laboratorio di Virologia e i laboratori di biosicurezza ... romatoday.it

hantavirus lo spallanzani inHantavirus, lo Spallanzani in prima linea: Roma si prepara alla gestione dei casi sospettiL’Italia rafforza il sistema di sorveglianza sanitaria dopo il focolaio registrato sulla nave MV Hondius. A Roma, l’Istituto Spallanzani è al centro della ... romadailynews.it

Cerca altre news e video sullo stesso tema.