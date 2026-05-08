Hantavirus a Roma lo Spallanzani in prima linea per la sorveglianza e la gestione dei casi sospetti

L’istituto Spallanzani di Roma si occupa della sorveglianza e della gestione di casi sospetti o confermati di hantavirus. La struttura sanitaria monitora costantemente eventuali segnalazioni legate a questa infezione. Non sono stati ancora riportati casi ufficiali nella regione. L’attenzione rimane alta in vista di possibili sviluppi legati alla diffusione del virus.

L’istituto Spallanzani di Roma in prima linea per la gestione di eventuali casi sospetti o confermati di hantavirus. Il laboratorio di virologia sta partecipando alle iniziative di “preparedness” (ovvero la prontezza nei casi di emergenza) e al confronto tecnico con le istituzioni sanitarie.🔗 Leggi su Romatoday.it

Notizie correlate

Hantavirus in crociera, Oms: evacuati tre casi sospettiSi avvia a una soluzione la vicenda della nave da crociera colpita da un focolaio di Hantavirus, infezione che ha causato tre vittime.

Hantavirus, Oms: “nave con casi sospetti verso le Canarie”L’Organizzazione mondiale della Sanità ha confermato che la Spagna accoglierà nell’arcipelago delle Canarie la nave da crociera Mv Hondius, dove tre...

Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: Hantavirus: cosa è e come si trasmette il nuovo virus che sta facendo parlare il mondo; Hantavirus. Lo Spallanzani in prima linea nella risposta europea; Hantavirus sulla nave da crociera, che virus è e come si contrae. Si valuta lo sbarco alle Canarie; Hantavirus, il ministero della Salute allerta gli uffici di frontiera.

Hantavirus sulla nave da crociera Mv Hondius, lo Spallanzani in prima linea nella risposta europeaCasi di Hantavirus sulla Mv Hondius: lo Spallanzani di Roma coordina diagnostica, biosicurezza e sorveglianza europea ... ilquotidianodellazio.it

Hantavirus, lo Spallanzani guida la risposta scientifica europea: Rischio basso, ma massima prevenzioneRoma, 7 maggio 2026 - In relazione alla recente identificazione di casi di infezione da hantavirus a bordo della nave Mv Hondius, l’Istituto Nazionale per le Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani I ... insalutenews.it

Segnalato un nuovo caso sospetto di hantavirus su un'isola nell'Atlantico meridionale, non si tratta però di un passeggero della nave da crociera olandese dovesi è sviluppato il focolaio. L'immunologo premio Nobel Weissman rassicura che 'non ci sarà una pa - facebook.com facebook

Come sta procedendo il tracciamento dell’hantavirus x.com