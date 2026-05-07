Un’assistente di volo di una compagnia aerea europea è stata ricoverata in ospedale ad Amsterdam dopo aver sviluppato sintomi lievi. Il suo caso è collegato a un contatto con una passeggera morta, e le autorità hanno disposto il test per l’hantavirus. La donna si trova sotto osservazione mentre si attendono i risultati degli esami.

Un’assistente di volo della Klm è stato sottoposta al test per l’hantavirus dopo aver manifestato sintomi lievi ed è stata ricoverata ad Amsterdam. L'ha dichiarato un portavoce del ministero della Salute dei Paesi Bassi. L’assistente di volo è entrata in contatto con la donna olandese fatta scendere prima del decollo dall’aereo Klm su cui aveva cercato di imbarcarsi il 25 aprile per lasciare Johannesburg per Amsterdam. L’equipaggio, date le sue condizioni di salute, aveva rifiutato il trasporto. La donna poi morì. Le autorità sanitarie stanno contattando le persone a bordo del volo «a scopo precauzionale», ha detto Klm....🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Hantavirus, assistente di volo Klm ricoverata ad Amsterdam dopo il contatto con la passeggera morta

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