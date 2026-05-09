Un passeggero toscano di un volo collegato a una nave da crociera coinvolta in un’epidemia di Hantavirus è sotto osservazione da parte delle autorità sanitarie nazionali. La donna deceduta aveva condiviso il viaggio con questa persona, che ora è monitorata in modo continuo. Gli esperti hanno comunque confermato che i rischi di trasmissione sono bassi in questa situazione. La sorveglianza si concentra sull’individuazione di eventuali segnali clinici nei soggetti coinvolti.

Firenze, 9 maggio 2026 – Un passeggero toscano del volo in cui era salita anche una paziente della nave da crociera su cui si è sviluppata l’epidemia di Hantavirus viene monitorato in sorveglianza attiva dal ministero della Salute. Il passeggero del volo sta bene, non è contagiato al momento, ma prendendo tutte le preacuzioni del caso le sue evoluzioni di salute vengono monitorate. "A seguito delle segnalazioni ricevute attraverso i circuiti internazionali relative al focolaio di Andes Hantavirus collegato alla nave MV Hondius", il ministero della Salute "ha attivato le procedure previste di valutazione del rischio, sorveglianza e coordinamento sanitario, in linea con i protocolli nazionali e internazionali.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Hantavirus, in Toscana monitorato un passeggero del volo su cui salì la donna poi deceduta. Gli esperti: “Rischi bassi”

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