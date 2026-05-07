Un ex passeggero ha condiviso sui social un video che mostra gli interni della nave da crociera Hondius. Il filmato, diffuso nelle ultime ore, riprende alcuni ambienti a bordo della nave, senza commenti o analisi. La pubblicazione ha attirato l'attenzione sui possibili rischi di contagio di un virus chiamato hantavirus, associato alla nave. Al momento, non ci sono dichiarazioni ufficiali sulla situazione a bordo.

Un vecchio video girato da un ex passeggero, che ne ha diffuso il contenuto in queste ore, mostra gli interni della Hondius. La nave da crociera con 150 persone a bordo, è da giorni isolata al largo di Capo Verde dopo un sospetto focolaio di hantavirus che ha causato tre morti e almeno quattro casi di malattia. Nel filmato si vedono gli interni dell'imbarcazione avente battente bandiera olandese partita circa tre settimane fa dal porto di Ushuaia, in Argentina. ge:kolumbus:liberoquotidiano:47592620 Intanto è in corso l'evacuazione di due membri dell'equipaggio malati e di un caso di contatto, ha dichiarato oggi all'Afp Ann Lindstrand, rappresentante dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms) a Capo Verde.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Hantavirus, ecco com'è la nave da crociera del contagio: il filmato dell'ex passeggero

Dentro la nave del contagio da Hantavirus: ecco dove sono bloccati i passeggeri

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