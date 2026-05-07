Hantavirus ecco com' è la nave da crociera del contagio | il filmato dell' ex passeggero
Un ex passeggero ha condiviso sui social un video che mostra gli interni della nave da crociera Hondius. Il filmato, diffuso nelle ultime ore, riprende alcuni ambienti a bordo della nave, senza commenti o analisi. La pubblicazione ha attirato l'attenzione sui possibili rischi di contagio di un virus chiamato hantavirus, associato alla nave. Al momento, non ci sono dichiarazioni ufficiali sulla situazione a bordo.
Un vecchio video girato da un ex passeggero, che ne ha diffuso il contenuto in queste ore, mostra gli interni della Hondius. La nave da crociera con 150 persone a bordo, è da giorni isolata al largo di Capo Verde dopo un sospetto focolaio di hantavirus che ha causato tre morti e almeno quattro casi di malattia. Nel filmato si vedono gli interni dell'imbarcazione avente battente bandiera olandese partita circa tre settimane fa dal porto di Ushuaia, in Argentina. ge:kolumbus:liberoquotidiano:47592620 Intanto è in corso l'evacuazione di due membri dell'equipaggio malati e di un caso di contatto, ha dichiarato oggi all'Afp Ann Lindstrand, rappresentante dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms) a Capo Verde.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
Dentro la nave del contagio da Hantavirus: ecco dove sono bloccati i passeggeri
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