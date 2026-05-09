Hantavirus in crociera | il Ministero monitora 4 italiani contagiati

Il Ministero della Salute ha avviato un monitoraggio su quattro italiani che hanno contratto l’hantavirus mentre erano in crociera. Il virus Andes si è diffuso tra i passeggeri a bordo della nave, portando alle analisi dei viaggiatori che sono tornati con voli KLM. Le autorità sanitarie stanno seguendo con attenzione la situazione, verificando eventuali altri casi e valutando le cause dell’infezione.

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