Hantavirus in crociera | il Ministero monitora 4 italiani contagiati
Il Ministero della Salute ha avviato un monitoraggio su quattro italiani che hanno contratto l’hantavirus mentre erano in crociera. Il virus Andes si è diffuso tra i passeggeri a bordo della nave, portando alle analisi dei viaggiatori che sono tornati con voli KLM. Le autorità sanitarie stanno seguendo con attenzione la situazione, verificando eventuali altri casi e valutando le cause dell’infezione.
? Punti chiave Come si diffonde il virus Andes tra i passeggeri della nave?. Perché il Ministero deve monitorare i viaggiatori tornati con KLM?. Quali misure drastiche stanno adottando le autorità per l'evacuazione?. Perché metà dell'equipaggio deve restare isolata a bordo della nave?.? In Breve Mortalità del 38% con tre decessi su otto contagiati da virus Andes.. Monitoraggio attivo in Calabria, Campania, Toscana e Veneto per quattro passeggeri.. Evacuazione di 117 passeggeri tramite gommoni verso l'aeroporto di Tenerife Sud.. Metà dei 60 membri dell'equipaggio filippino resta a bordo per navigazione.. Il Ministero della Salute ha attivato la sorveglianza su quattro passeggeri italiani dopo il focolaio di Hantavirus registrato sulla nave da crociera antartica MV Hondius.🔗 Leggi su Ameve.eu
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E’ scattata in Italia la sorveglianza su 4 passeggeri del volo KLM su cui aveva viaggiato una vittima dell’ #Hantavirus. Nessun allarme ma necessita di controlli serrati e tracciamento maniacale di tutti i contatti sotto la regia dell’OMS. Condivisione, collaborazio x.com
Ciao ragazzi, sembra che il Hantavirus sia stata colpa mia. Scusate per questo :/ reddit