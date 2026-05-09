Recentemente, sulla nave da crociera MV Hondius, sono stati confermati tre decessi legati a un'infezione da hantavirus. Si tratta di un virus trasmesso principalmente dai roditori e che può causare sintomi variabili nell'essere umano. L’Organizzazione mondiale della sanità ha confermato i decessi attribuibili a questa infezione, che ha attirato l’attenzione sulla sua presenza in ambienti come le crociere.

Hantavirus, cos'è il virus trasmesso dai roditori L'infezione da hantavirus, che ha causato tre decessi confermati dall'OMS su una nave da crociera (la MV Hondius ), è una malattia virale trasmessa all'uomo dai roditori. Il virus è presente nell' urina e nelle feci degli animali. «Gli essere umani – si legge sul sito del ministero della Salute – contraggono l'infezione quando entrano in contatto con i roditori, i loro escrementi o la loro urina o possibilmente inalando particelle virali in luoghi in cui sono presenti grandi quantità di escrementi di roditori. La maggior parte degli hantavirus non si diffonde da persona a persona; raramente, nella parte meridionale del Sud America, l' hantavirus delle Ande si diffonde direttamente tra le persone a stretto contatto fisico.🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Hantavirus, il virus della crociera: ecco i sintomi da non ignorare

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