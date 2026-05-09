Hantavirus il ministero della Salute | Sorveglianza su 4 passeggeri passati da Roma

Il ministero della Salute ha avviato controlli su quattro passeggeri che hanno transitato da Roma, a seguito delle segnalazioni internazionali riguardanti un focolaio di Andes Hantavirus associato alla nave MV Hondius. Le autorità hanno attivato le procedure di sorveglianza e monitoraggio, senza che siano stati ancora confermati casi o contatti stretti con persone a rischio. La situazione è sotto osservazione per verificare eventuali sviluppi.

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