Hantavirus il ministero della Salute | Sorveglianza su 4 passeggeri passati da Roma
Il ministero della Salute ha avviato controlli su quattro passeggeri che hanno transitato da Roma, a seguito delle segnalazioni internazionali riguardanti un focolaio di Andes Hantavirus associato alla nave MV Hondius. Le autorità hanno attivato le procedure di sorveglianza e monitoraggio, senza che siano stati ancora confermati casi o contatti stretti con persone a rischio. La situazione è sotto osservazione per verificare eventuali sviluppi.
«A seguito delle segnalazioni ricevute attraverso i circuiti internazionali relative al focolaio di Andes Hantavirus collegato alla nave MV Hondius», il ministero della Salute «ha attivato le procedure previste di valutazione del rischio, sorveglianza e coordinamento sanitario, in linea con i protocolli nazionali e internazionali». In particolare, in Italia sono giunte quattro persone con il volo Klm in coincidenza per Roma sul quale era salita per pochi minuti la donna ricoverata a Johannesburg e lì deceduta. I recapiti dei quattro passeggeri sono stati acquisiti. Il ministero della Salute ha quindi «trasmesso le informazioni alle Regioni di competenza (Calabria, Campania, Toscana, Veneto) per l’attivazione delle procedure di sorveglianza attiva, nel principio di massima cautela».🔗 Leggi su Ilsole24ore.com
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Ciao ragazzi, sembra che il Hantavirus sia stata colpa mia. Scusate per questo :/ reddit