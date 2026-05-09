Hantavirus controlli su 4 turisti passati da Roma che erano sull' aereo con una vittima | la nota del ministero

Il ministero della Salute ha avviato controlli su quattro turisti che avevano viaggiato da Roma e che si trovavano sullo stesso aereo di una persona successivamente deceduta a causa dell'hantavirus. La nota ufficiale specifica che le verifiche riguardano lo stato di salute dei turisti e eventuali sintomi compatibili con l'infezione. Nessuna altra informazione riguardo alle identità o alle destinazioni di viaggio è stata resa nota.

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