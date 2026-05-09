Hantavirus controlli su 4 turisti passati per Roma | erano in aereo con una vittima

Sono stati avviati controlli su quattro turisti che hanno transitato a Roma, tutti provenienti da un'area dove si era verificato un caso di hantavirus. I controlli sono stati effettuati dopo le segnalazioni ricevute, e si è verificato che i quattro viaggiatori erano stati a bordo dello stesso aereo di una persona successivamente risultata positiva al virus. Le autorità hanno attivato i protocolli di prevenzione e monitoraggio.

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Scattano i protocolli di prevenzioni per l'hantavirus. A seguito delle segnalazioni ricevute attraverso i circuiti internazionali relative al focolaio di Andes Hantavirus collegato alla nave Mv Hondius, il Ministero della Salute ha attivato le "procedure previste di valutazione del rischio, sorveglianza e coordinamento sanitario, in linea con i protocolli nazionali e internazionali". Le valutazioni condivise a livello internazionale dall'Oms (Organizzazione Mondiale della Sanità) e dall'Ecdc (Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie) indicano attualmente un rischio basso per la popolazione generale a livello mondiale e molto basso in Europa, si legge in una nota.🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Hantavirus, controlli su 4 turisti passati per Roma: erano in aereo con una vittima ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Hantavirus, controlli su 4 turisti passati da Roma che erano sull'aereo con una vittima: la nota del ministeroIl ministero della Salute avvia controlli su quattro turisti passati da Roma che erano sull'aereo con una donna poi morta per hantavirus. Hantavirus: monitorati 4 passeggeri passati da Roma e a contatto con una vittimaAGI - "A seguito delle segnalazioni ricevute attraverso i circuiti internazionali relative al focolaio di Andes Hantavirus collegato alla nave MV... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Hantavirus, il punto sul focolaio: passeggeri monitorati, nuovi controlli e allerta internazionale; Hantavirus su crociera, ministero Salute allerta uffici di frontiera; L'hantavirus sta diventando un caso globale. La caccia ai passeggeri sbarcati senza controlli; Tgcom24: Hantavirus, controlli medici per i passeggeri della nave prima di tornare a casa Video. Attivata la sorveglianza per l'hantavirus su 4 passeggeri del volo Klm atterrati in Italia, sono in 4 regioniSono in Calabria, Campania, Toscana e Veneto. L'Oms: 'Rischio basso per la popolazione mondiale e molto basso in Europa'. Nella notte l'evacuazione dei passeggeri dalla nave Mv Hondius (ANSA) ... ansa.it Hantavirus su nave, si cerca fonte contagio. Ministero Salute allerta uffici di frontieraOgni dettaglio del viaggio della MvHondius, la nave da spedizione con passeggeri che sbarcavano su diverse isole dell'Oceano Atlantico per dedicarsi al birdwatching e ad altre attività, viene attentam ... tg24.sky.it Il focolaio di hantavirus a bordo della piccola expedition ship olandese riapre il dibattito sulla gestione delle emergenze sanitarie a bordo delle navi da crociera e sui limiti dei protocolli attuali in un contesto di turismo globale in crescita x.com Ciao ragazzi, sembra che il Hantavirus sia stata colpa mia. Scusate per questo :/ reddit