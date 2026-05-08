Il Direttore Generale dell’Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato che il virus coinvolto in questa emergenza è il virus Andes. Ha aggiunto che la priorità è fermare qualsiasi ulteriore diffusione dell’hantavirus. La notizia arriva da Ginevra, dove si monitora la situazione e si cercano soluzioni per contenere il contagio. Nessun dettaglio su eventuali casi specifici o aree colpite è stato reso noto.

Il Direttore Generale dell’Organizzazione Mondiale della Sanità Tedros Adhanom Ghebreyesus da Ginevra afferma: “La specie coinvolta in questo caso è il virus Andes”. Cinque degli otto casi segnalati dalla nave da crociera MV Hondius sono stati confermati come infezioni da hantavirus, e il virus coinvolto è il virus delle Ande, ha dichiarato giovedì il Direttore Generale dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) Tedros Adhanom Ghebreyesus. L’epidemia a bordo della nave da crociera ha contagiato otto persone e causato tre decessi, ha dichiarato Tedros in una conferenza stampa. “Finora sono stati segnalati otto casi, di cui tre mortali. Cinque degli otto casi sono stati confermati come infezioni da hantavirus.🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

© Gbt-magazine.com - Il direttore Oms: “Hantavirus? La priorità è impedire qualsiasi ulteriore diffusione”

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