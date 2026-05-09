Gli esperti hanno dichiarato che è fondamentale adottare una quarantena rigorosa per contenere le mutazioni dell’hantavirus. Sono state poste domande sulla modalità di trasmissione del ceppo Andes tra le persone e sul motivo per cui il virus ha un tasso di mortalità che può arrivare al 40%. Attualmente non sono state fornite risposte ufficiali, ma si analizzano i rischi legati alla diffusione del virus.

? Domande chiave Come può il ceppo Andes trasmettersi tra gli esseri umani?. Perché il tasso di mortalità del virus raggiunge il 40%?. Chi sono i contatti stretti che devono affrontare la quarantena?. Quanto tempo deve durare il monitoraggio per escludere nuovi contagi?.? In Breve Ceppo Andes trasmette tramite saliva con tasso di replicazione di 2,2 per cluster.. Mortalità associata al virus Andes stimata intorno al 40% secondo il virologo Broccolo.. Periodo di incubazione fino a due mesi con osservazione clinica di 45 giorni.. Precedente focolaio 2018 con 34 casi registrati e 11 decessi totali.. Gli esperti di sanità pubblica hanno confermato oggi la validità delle misure di isolamento adottate per contenere il rischio legato all’Hantavirus, dopo l’allerta emessa dal ministero della Salute riguardante alcuni cittadini italiani.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Hantavirus, esperti: quarantena necessaria per bloccare le mutazioni

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