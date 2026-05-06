Hantavirus coppia fa birdwatching in discarica e porta il virus in crociera | ecco come è arrivato a bordo

Due passeggeri di una nave da crociera hanno effettuato un'escursione a Ushuaia, nella Terra del Fuoco, per osservare gli uccelli in una discarica. Da questa uscita potrebbe essere derivato un focolaio di Hantavirus a bordo della nave, secondo un'ipotesi ancora non confermata. L'ipotesi, emersa in Argentina, coinvolge il possibile trasferimento del virus durante l'attività di birdwatching in un’area contaminata.

(Adnkronos) – Per ora è solo un'ipotesi, rimbalzata dall'Argentina, ma il focolaio di Hantavirus scoppiato sulla nave da crociera Hondius potrebbe essere nato dopo l'escursione di due passeggeri a Ushuaia, famosa località della Terra del Fuoco, per fare birdwatching in una discarica. In questo luogo sarebbe avvenuto il contatto con i topi e, quindi, con. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Medici famiglia, ‘tra 30-50enni tanti casi nausea e vomito, marzo mese difficile’.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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