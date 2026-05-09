Hantavirus allerta anche in Italia | chi sono i 4 passeggeri passati da Roma

In Italia si attiva la sorveglianza sanitaria a causa di un focolaio di Andes Hantavirus associato a una nave da crociera. Nelle ultime settimane, sono stati registrati tre decessi e vari casi sospetti di contagio. Quattro passeggeri che erano a bordo sono passati da Roma, e le autorità monitorano la situazione con attenzione. Nessuna comunicazione ufficiale ha ancora rivelato i dettagli sui soggetti coinvolti.

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Hantavirus, scatta la sorveglianza sanitaria in Italia. L’Italia alza il livello di attenzione sul focolaio di Andes Hantavirus collegato alla nave da crociera MV Hondius, dove nelle ultime settimane si sono registrati tre decessi e diversi casi sospetti di contagio. Il Ministero della Salute ha infatti confermato di aver attivato le procedure di valutazione del rischio, sorveglianza e coordinamento sanitario dopo il transito nel nostro Paese di quattro persone considerate potenzialmente esposte. I quattro passeggeri sono arrivati in Italia con un volo KLM proveniente da Johannesburg, in Sudafrica, con coincidenza per Roma. Sullo stesso aereo sarebbe salita per pochi minuti anche una donna olandese collegata al focolaio della MV Hondius, successivamente ricoverata e deceduta in Sudafrica.🔗 Leggi su Urbanpost.it © Urbanpost.it - Hantavirus, allerta anche in Italia: chi sono i 4 passeggeri passati da Roma ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Hantavirus: monitorati 4 passeggeri passati da Roma e a contatto con una vittimaAGI - "A seguito delle segnalazioni ricevute attraverso i circuiti internazionali relative al focolaio di Andes Hantavirus collegato alla nave MV... Hantavirus, il ministero della Salute: «Sorveglianza su 4 passeggeri passati da Roma»«A seguito delle segnalazioni ricevute attraverso i circuiti internazionali relative al focolaio di Andes Hantavirus collegato alla nave MV Hondius»,... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Allerta hantavirus, l'Ue attiva il meccanismo di protezione civile; Hantavirus, ennesima emergenza sanitaria - e l'Italia si defila da Oms; Hantavirus, il punto sul focolaio: passeggeri monitorati, nuovi controlli e allerta internazionale; Hantavirus, Bassetti: Problema si allarga oltre la nave da crociera, purtroppo ne sentiremo parlare. Hantavirus, allerta anche in Italia: chi sono i 4 passeggeri passati da RomaSale l’attenzione anche in Italia per il focolaio di Hantavirus collegato alla nave Hondius. Il Ministero della Salute attiva la sorveglianza. urbanpost.it Hantavirus, allerta in Toscana: un passeggero sotto sorveglianza, è stato sullo stesso aereo di una turista uccisa dal virusL’allerta sanitaria internazionale per l'Hantavirus tocca direttamente la nostra regione. C’è infatti anche un cittadino toscano tra i quattro passeggeri finiti nel mirino del Ministero della Salute d ... corrieredimaremma.it Mara Campitiello, capo dipartimento della prevenzione, ha confermato al Tg1 che i quattro passeggeri italiani monitorati dopo il caso della donna morta per Hantavirus in Sudafrica sono stati tutti rintracciati e non presentano sintomi. Le informazioni sono già x.com Ciao ragazzi, sembra che il Hantavirus sia stata colpa mia. Scusate per questo :/ reddit