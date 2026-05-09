Il ministero della Salute ha avviato una sorveglianza su quattro passeggeri di un volo della compagnia Klm, che era in coincidenza per Roma. Questi passeggeri sono stati individuati dopo la morte di una persona contagiata dall'Hantavirus, che aveva viaggiato sullo stesso volo. Le autorità hanno comunicato che le misure riguardano quattro regioni italiane, senza tuttavia diffondere ulteriori dettagli sullo stato di salute dei coinvolti.

Il ministero delle Salute ha attivato la "sorveglianza attiva" su 4 passeggeri che erano a bordo di un volo Klm in coincidenza per Roma sul quale era salita la contagiata poi deceduta a causa dell'Hantavirus. L'Oms però rassicura e mette in guardia dall'allarmismo sociale: "Rischio di contagio bassi.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Hantavirus, "allarmismo" del ministero Salute: "Sorveglianza su 4 passeggeri del volo Klm, informate quattro Regioni"

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