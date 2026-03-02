Un italiano residente a Dubai racconta di aver sentito diversi boati provenienti dalla città, eventi che hanno suscitato paura tra la comunità locale. Secondo la testimonianza, i missili sono stati avvistati e uditi senza preavviso, lasciando molti senza parole. La persona intervistata vive nella zona interessata e ha descritto come si sia verificato tutto in modo improvviso, senza segni o avvisi precedenti.

L'escalation della guerra scatenata da Usa e Israele in Medio Oriente ha innescato la reazione dell'Iran. Nessuno si sarebbe aspettato che Dubai venisse attaccata con dei missili. Nella città vivono diversi italiani. Uno di questi si chiama Cristian Pasini. L'uomo, intervenuto a Mattino 5, ha spiegato che negli ultimi giorni i residenti hanno vissuto momenti di paura e forte apprensione. Dubai attaccata con i missili, paura per i residenti italiani: la testimonianza "Nessuno se lo sarebbe mai aspettato perché in un posto come Dubai vivere con i missili che passano sopra i cieli della città e colpiscono i luoghi simbolo è un qualcosa di impensabile".

© Virgilio.it - Uno degli italiani residenti a Dubai parla dei missili sulla città, "sentiti boati, nessuno se l'aspettava"

Missili abbattuti ed esplosioni a Dubai, fiamme a Palm Jumeirah e feriti: le testimonianze degli italiani“Ho sentito un’esplosione, ho avuto paura e le mie amiche hanno provato a tranquillizzarmi”.

Iran, decine di italiani bloccati a Dubai. BigMama: “Sentiamo missili sulla testa”Non solo il ministro della Difesa Guido Crosetto: sono decine gli italiani bloccati a Dubai a causa della chiusura dello spazio aereo degli Emirati...

