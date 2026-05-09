Quattro passeggeri sono arrivati in Italia con un volo della compagnia Klm proveniente dal Sudafrica, dove una donna affetta da hantavirus (variante Andes) era salita a bordo per alcuni minuti. La donna è stata successivamente ricoverata e purtroppo è deceduta. Le autorità italiane hanno informato le regioni di residenza dei nuovi arrivati per eventuali controlli e monitoraggi.

Roma, 9 maggio 2026 – Quattro persone sono arrivate in Italia con il volo della compagnia olandese Klm su cui era salita per pochi minuti la donna affetta da hantavirus (variante Andes), poi ricoverata e morta in Sudafrica. Lo fa sapere il ministero della Salute che ha acquisito i recapiti dei 4 passeggeri e avvertito le “regioni di competenza per l'attivazione delle procedure di sorveglianza attiva, nel principio di massima cautela”: Calabria, Campania, Toscana, Veneto. Il governo rassicura: "Le valutazioni condivise a livello internazionale dall'OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità) e dall'ECDC (Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie) indicano attualmente un rischio basso per la popolazione generale a livello mondiale e molto basso in Europa”.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Hantavirus, 4 passeggeri arrivati in Italia con il volo Klm: avvisate le regioni di residenza

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Ciao ragazzi, sembra che il Hantavirus sia stata colpa mia. Scusate per questo :/ reddit