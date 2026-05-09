Durante un fine settimana a Miami, un pilota ha condiviso sui social un video che ricorda le atmosfere di un videogioco in stile GTA. Nel filmato, si vede un confronto tra una vettura Ferrari e un motoscafo, entrambi scelti per ricreare l'estetica di Vice City. Il video è diventato rapidamente virale, attirando l’attenzione di molti utenti. La clip ha trasformato un weekend deludente in un contenuto molto condiviso online.

? Punti chiave Come ha trasformato un weekend deludente in un video virale?. Quali modelli iconici ha scelto per ricreare l'estetica di Vice City?. Perché Hamilton ha preferito lo stile anni Ottanta ai risultati in pista?. Cosa rivela questa scelta sulla gestione del suo brand personale?.? In Breve Video supera 320.000 like e 5.000 commenti su Instagram dopo il Gran Premio.. Hamilton guida una Ferrari Testarossa da 390 cavalli ispirata alla Cheetah di GTA.. Il pilota usa un motoscafo Wellcraft Scarab tra le palme di South Beach.. Il video trasforma il weekend sportivo deludente in un evento pop anni Ottanta.. Lewis Hamilton trasforma il paesaggio di Miami in un set cinematografico ispirato a Vice City attraverso un video pubblicato sui social dopo il Gran Premio della Florida.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Hamilton a Miami: tra Ferrari e motoscafo è un video stile GTA

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