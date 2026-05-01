Hamilton a Miami | lo stile Saint Laurent che sfida la F1

Il pilota di Formula 1 è stato fotografato all’aeroporto di Miami mentre indossava un completo Saint Laurent prima di partecipare al Gran Premio locale. L’evento si svolge il 1° maggio 2026, e il pilota ha fatto parlare di sé anche per la scelta dell’abbigliamento. Nessun dettaglio è stato fornito riguardo a eventuali dichiarazioni o comportamenti successivi all’arrivo.

? Cosa sapere Lewis Hamilton arriva al Gran Premio di Miami con un outfit Saint Laurent il 1 maggio 2026.. Il pilota Ferrari consolida il legame tra l'agonismo della Formula 1 e l'alta moda.. Lewis Hamilton arriva al paddock del Gran Premio di Miami con un completo Saint Laurent che rompe gli schemi estetici della Formula 1 in questo primo maggio 2026. Il pilota della Ferrari ha trasformato il tradizionale ingresso nel circuito in una vera sfilata di alta moda, attirando l’attenzione di tutti i presenti attraverso una scelta stilistica audace e ricercata. L’outfit scelto dal sette volte campione mondiale si distingue per un anorak traslucente di un arancione acceso, indossato sopra una camicia con colletto in raso color arancio bruciato e una cravatta bordeaux.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Hamilton a Miami: lo stile Saint Laurent che sfida la F1 Notizie correlate Leggi anche: Saint Laurent T-shirt ‘saint Laurent Reverse’: La verità Leggi anche: Saint Laurent Pantalone Velluto: stile e vestibilità