Gp di Cina Antonelli in pole Ferrari bene ma è lite tra Leclerc e Hamilton | Lasciami spazio! Il video

Durante le qualifiche del Gran Premio di Cina, Andrea Kimi Antonelli, pilota della Mercedes, ha ottenuto il miglior tempo, conquistando la prima pole della sua carriera. La Ferrari si è comportata bene, mentre tra Leclerc e Hamilton si è registrata una lite in pista, con l'inglese che ha chiesto all'avversario di lasciargli spazio. È stato anche diffuso un video dell’accaduto.

Andrea Kimi Antonelli, il pilota della Mercedes, ha fatto segnare il miglior tempo nelle qualifiche di oggi nel secondo appuntamento del Mondiale di Formula 1, conquistando così la prima pole della sua giovanissima carriera. Accanto a lui ci sarà il compagno di squadra George Russell, c he dopo aver trionfato nella gara Sprint di Shanghai, h a avuto qualche problema al motore durante il Q3 ed ha dovuto ‘accontentarsi’ della seconda posizione. Gp della Cina, molto bene le Ferrari ma lite tra Leclerc e Hamilton. Seconda fila Ferrari con Charles Leclerc e Lewis Hamilton, che partiranno rispettivamente terzo e quarto, già sul podio nella gara corta di Shanghai. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Gp di Cina, Antonelli in pole. Ferrari bene, ma è lite tra Leclerc e Hamilton: “Lasciami spazio!”. Il video Articoli correlati F1, Russell pole, Antonelli secondo. Ferrari bene, Leclerc 4°, Hamilton 7°L’inglese della Mercedes domina le qualifiche a Melbourne ma è l’italiano ad impressionare dopo un botto nelle libere. Griglia di partenza F1, Sprint Qualifying GP Cina 2026: Russell in pole davanti ad Antonelli, Hamilton batte LeclercAndate in archivio le qualifiche Sprint del GP della Cina, secondo appuntamento del Mondiale 2026 di F1. Aggiornamenti e contenuti dedicati a Gp di Cina Antonelli in pole Ferrari... Temi più discussi: Kimi investigato per impeding su Norris: la decisione dei commissari; Russell in pole position nella Sprint del Gp di Cina, Antonelli secondo; Formula 1, dominio Mercedes in qualifiche Sprint oggi: griglia di partenza del Gp Cina; Sprint spettacolo: vince Russell dopo una bagarre con Hamilton, 2° Leclerc. GP di Cina, Antonelli nella storia: conquista la pole a 19 anni, nessuno come lui. Ferrari in seconda filaEntrare nella storia dalla porta principale. Andrea Kimi Antonelli, 19 anni, ha conquistato a Shanghai la sua prima pole e diventa il più giovane ad esserci riuscito dal 1950, l'anno ... ilgazzettino.it Kimi Antonelli fa la storia F1, prima pole in carriera! GP Cina: dove partono Leclerc e HamiltonIl pilota romagnolo, a 19 anni, 6 mesi e 18 giorni, diventa il poleman più giovane e riporta l'Italia al primo posto nelle qualifiche dopo quasi 17 anni ... tuttosport.com Storica pole position di Kimi Antonelli nel GP in Cina: è il più giovane della storia con i suoi 19 anni https://www.varesenews.it/2026/03/kimi-antonelli-nellolimpo-della-f1-pole-storica-a-shanghai-a-19-anni/2516884/ - facebook.com facebook ! Nelle qualifiche del GP della Cina Kimi Antonelli con un tempo di 1:32.064 si prende la pole position. Dal 2009 l’Italia torna ad avere un pilota italiano in pole x.com