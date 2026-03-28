Hai una sigaretta? e poi lo accoltella 19enne ferito in piazza Garibaldi

Nella notte in piazza Garibaldi, un ragazzo di 19 anni è stato colpito con un coltello dopo aver rifiutato di consegnare una sigaretta e dei soldi a un uomo sconosciuto. L'aggressione si è verificata in strada, e il giovane è stato ferito durante l'episodio. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell'ordine.

Un 19enne è stato ferito con una coltellata nella notte nel centro di Napoli; sarebbe stato aggredito dopo essersi rifiutato di dare una sigaretta e dei soldi a uno sconosciuto. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati "Hai una sigaretta?”, lui gliela nega e l’altro lo accoltella alla fermata del busBologna, 12 marzo 2026 – Ancora un episodio di criminalità nella zona del Pilastro di Bologna. "Hai una sigaretta?", poi cercano di rapinarlo in centroUna sigaretta chiesta come pretesto, poi le minacce, le percosse e infine un inseguimento fin dentro l’androne di casa. Una raccolta di contenuti su 8220 Hai una sigaretta 8221 e poi lo... Napoli, la ricostruzione dell'incidente a Corso Garibaldi: «Il conducente è rimasto seduto e fumava una sigaretta»In merito al gravissimo incidente avvenuto nella serata di domenica 22 marzo, intorno alle ore 19, in corso Garibaldi, emergono nuovi dettagli grazie alle testimonianze raccolte sul posto. ilmattino.it Hai una sigaretta?, lui gliela nega e l’altro lo accoltella alla fermata del busBologna, 12 marzo 2026 – Ancora un episodio di criminalità nella zona del Pilastro di Bologna. Un’aggressione che è avvenuta nella serata di giovedì. Un uomo ha chiesto una sigaretta a un 30enne di ... ilrestodelcarlino.it