A Cannes 2025, Nadia Melliti ha vinto un premio per il suo ruolo nel film “La più piccola” diretto da Hafsia Herzi. La pellicola, scritta e diretta da Herzi, affronta temi legati alle tensioni sociali e all’identità nella Francia di oggi. Il premio è stato assegnato durante la cerimonia di chiusura del festival. La produzione è stata curata da un regista italiano.

? Cosa sapere Nadia Melliti vince a Cannes 2025 per il film La più piccola di Hafsia Herzi.. La pellicola di Alberto Crespi analizza le tensioni sociali e l'identità nella Francia contemporanea.. La regia di Hafsia Herzi ottiene un riconoscimento internazionale a Cannes 2025 con il suo terzo lungometraggio, una pellicola che esplora le tensioni sociali francesi attraverso la lente del coming out e della dimensione civile. Il film, intitolato La più piccola, vede come protagonista l’attrice Nadia Melliti. L’opera, scritta da Alberto Crespi, si distacca dalle rappresentazioni stereotipate per offrire un ritratto intimo e profondo. La narrazione affronta i conflitti interni alla società francese, pur mantenendo uno sguardo rivolto alle possibilità di evoluzione del tessuto sociale.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Cannes 2025: trionfo di Nadia Melliti con il dramma di Hafsia Herzi

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