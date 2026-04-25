Iran Reza Pahlavi | Lotterò per il mio popolo e il mio Paese fino a quando sarà libero

Reza Pahlavi ha dichiarato che continuerà a lottare per il suo popolo e il suo Paese, indipendentemente dal sostegno dell’Europa, dal lavoro dei giornalisti o dal coraggio dei politici. Ha affermato che la sua determinazione rimarrà invariata finché il paese non sarà libero. La sua dichiarazione si inserisce in un contesto di tensioni e richieste di cambiamento nel paese.

(Adnkronos) – ''Che l'Europa sia o meno dalla nostra parte, che i vostri giornalisti facciano o meno il loro lavoro, che i vostri politici dimostrino o meno il coraggio di agire, io lotterò per il mio popolo e per il mio Paese. Anche se dovrò farlo da solo, combatterò fino a quando l'Iran sarà libero''..🔗 Leggi su Periodicodaily.com Notizie correlate Reza Pahlavi: "Il mio ruolo nella transizione verso un nuovo Iran laico e libero"«In Europa si parla molto dei risvolti del conflitto in Iran e della chiusura dello stretto di Hormuz. Leggi anche: Reza Pahlavi, l'erede dello scià di Persia: "Trump, aiuta il mio popolo a liberarsi" Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Reza Pahlavi a SkyTG24: fondamentale ruolo diaspora iraniana; Reza Pahlavi a Sky TG24: Regime ha ucciso 40mila persone; Reza Pahlavi a Sky TG24: Regime continua a uccidere civili; Reza Pahlavi al Centro studi americani: Serve supporto esterno per liberare l’Iran. Cosa ci fa (e chi ha incontrato) Reza Pahlavi a Roma: sul figlio dell'ex scià la destra si divideMentre il senatore di Fratelli d'Italia Giulio Terzi di Sant'Agata si scagliava contro la sua presenza, definendo il principe in esilio rappresentante di un regime dittatoriale che ha ucciso migliaia ... today.it Tensione a Berlino, Reza Pahlavi imbrattato di vernice rossa: il video del blitz. Cosa è successo davveroDoveva essere una normale uscita dopo l’incontro con la stampa, ma in pochi istanti la situazione è cambiata: a Berlino, in Germania, un dimostrante ha lanciato una sostanza rossa contro Reza Pahlavi, ... tg.la7.it Un messaggio all’Europa — da parte di Reza Pahlavi: «Con o senza di voi, noi combattiamo.» #RezaPahlaviForIran x.com Fratelli d’Italia scarica Reza Pahlavi, lo Scià iraniano esiliato negli Stati Uniti. Il senatore Giulio Terzi di Sant’Agata, esponente di Fratelli d’Italia ed ex ministro degli Esteri, su X ha definito Pahlavi un “autocandidato” alla guida di una possibile transizione irania - facebook.com facebook