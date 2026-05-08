Un ciclista uruguaiano ha debuttato al Giro d’Italia, diventando il primo rappresentante del suo paese a partecipare alla corsa rosa. Corridore dell’Astana, si occupa di scalare e si trova in squadra insieme a diversi italiani, tra cui Ulissi e Bettiol. La sua presenza nel percorso di quest’anno segna un momento storico per il ciclismo uruguaiano, con l’obiettivo di conquistare una tappa durante la competizione.

L’Uruguay entra per la prima volta nella storia del Giro d’Italia. Guillermo Thomas Silva ha preso il via della Corsa Rosa diventando il primo corridore uruguaiano sulle strade del Giro. Alla partenza erano presenti anche due bandiere dell’Uruguay, simbolo di un momento storico per il ciclismo del Paese sudamericano. Silva, giovane corridore con spiccate qualità in salita, arriva al Giro dopo una stagione convincente. Nel 2026 ha conquistato la classifica generale del Tour of Hainan, vincendo anche due tappe, e si è messo in evidenza alla Tirreno-Adriatico con il quinto posto nella classifica giovani. È al suo primo anno con l’Astana, squadra dalla forte impronta italiana che può contare su corridori come Diego Ulissi, Christian Scaroni, Davide Ballerini e Alberto Bettiol.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Guillermo Silva, primo uruguaiano al Giro: "Qui per vincere una tappa"

Notizie correlate

Del Toro: primo messicano a vincere una tappa del TirrenoIsaac Del Toro ha segnato la storia del ciclismo italiano con una vittoria storica sul Tirreno-Adriatico.

Giro, bagno di folla per la presentazione squadre in Bulgaria. Vingegaard: "Qui per vincere"Nonostante il nome - Summer Theatre - la serata ha poco di estivo e ancora meno di leggero.

Aggiornamenti e dibattiti

PORTOGALLO. L'URUGUAIANO SILVA VINCE LA PRIMA TAPPA DEL GP BEIRAS E SERRA DA ESTRELADall'Uruguay ecco Thomas Guillermo Silva. E' lui il vincitore della prima tappa del Grande Prémio Internacional Beiras e Serra da Estrela in svolgimento sulle strade del Portogallo. Il portacolori ... tuttobiciweb.it

TOUR OF MAGNIFICENT QINGHAI: 2ª TAPPA A GUILLERMO SILVA, 6º CARBONIParla ancora uruguaiano il traguardo di Huzhu che, dopo la vittoria nel 2024 di Eric Fagundez, quest'anno ha visto trionfare al Tour of Magnificent Qinghai un altro rappresentante della nazione ... tuttobiciweb.it