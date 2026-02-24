Tom Hanks sarà Abraham Lincoln in Lincoln in the Bardo un ibrido live-action stop-motion

Tom Hanks interpreta Abraham Lincoln in Lincoln in the Bardo, un film che combina riprese dal vivo e animazione in stop-motion. La scelta deriva dal successo del romanzo di George Saunders, vincitore del Booker Prize 2017, e porta l’attore in un ruolo storico inedito. Le riprese si svolgono tra scenografie ricostruite e effetti visivi complessi, creando un’immagine suggestiva della figura presidenziale. La produzione punta a catturare l’atmosfera unica del libro, pronta a sorprendere il pubblico.

Il divo hollywoodiano Tom Hanks interpreterà Abraham Lincoln, il 16° Presidente degli Stati Uniti, in Lincoln in the Bardo, il film ibrido live-actionstop-motion basato sul bestseller di George Saunders (vincitore del Booker Prize 2017). La notizia è esclusiva di Deadline: Hanks produrrà anche attraverso la sua etichetta Playtone insieme al partner Gary Goetzman. Il film esplorerà uno dei momenti più intimi della vita di Lincoln: il suo rapporto con il figlio Willie, morto a 11 anni, e il dolore del lutto durante la Guerra Civile. Lo stesso scrittore Saunders adatterà il romanzo per lo schermo, mentre Duke Johnson (nomination Oscar per Anomalisa) dirige e produce. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

