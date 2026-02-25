Sapore di mare - il musical | ad Agropoli l' adattamento teatrale del film cult dei Vanzina

Ad Agropoli, sabato 28 febbraio alle ore 20.45, appuntamento con lo spettacolo "Sapore di mare - il musical". La rappresentazione, che vedrà sul palco l'attrice Fatima Trotta, si terrà presso il Cineteatro comunale "Eduardo De Filippo" e rappresenta il penultimo evento in programma per l'undicesima stagione teatrale 2025-2026 della struttura. L'opera è la trasposizione teatrale del film diretto da Carlo Vanzina nel 1982. Il testo per il palcoscenico è stato curato da Enrico Vanzina, Fausto Brizzi e Maurizio Colombi, al quale è affidata anche la regia dello spettacolo. La narrazione è ambientata in Toscana, a Forte dei Marmi, durante l'estate del 1964. La trama segue le vicende vacanziere di un gruppo di giovani provenienti da varie città italiane: tra i protagonisti figurano i fratelli Luca e Felicino, Gianni, in arrivo da Genova e alle prese con una complessa situazione sentimentale, oltre ai personaggi di Paolo e Marina. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

