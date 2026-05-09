Guido Monaco | Troppo pompaggio su Tyra Grant Berrettini ha un problema di motivazioni

Nella nuova puntata di TennisMania dedicata agli Internazionali d’Italia 2026, in onda sul canale YouTube di OA Sport e condotta da Dario Puppo, è intervenuto Guido Monaco. Durante la trasmissione ha commentato alcune questioni legate al mondo del tennis, tra cui il ruolo di Tyra Grant e le motivazioni di un noto giocatore. Le sue osservazioni hanno suscitato discussioni tra gli appassionati presenti nel dibattito.

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