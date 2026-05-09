Guido Monaco | Troppo pompaggio su Tyra Grant Berrettini ha un problema di motivazioni

Da oasport.it 9 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella nuova puntata di TennisMania dedicata agli Internazionali d’Italia 2026, in onda sul canale YouTube di OA Sport e condotta da Dario Puppo, è intervenuto Guido Monaco. Durante la trasmissione ha commentato alcune questioni legate al mondo del tennis, tra cui il ruolo di Tyra Grant e le motivazioni di un noto giocatore. Le sue osservazioni hanno suscitato discussioni tra gli appassionati presenti nel dibattito.

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Nuova puntata di TennisMania dedicata agli Internazionali d’Italia 2026. Nella trasmissione in onda sul canale Youtube di OA Sport e condotta da Dario Puppo, è intervenuto come sempre Guido Monaco. Il commentatore tecnico per Eurosport ha analizzato diverse tematiche emersi dai primi turni del Masters 1000 romano. La vittoria di Cocciaretto: “Per Cocciaretto questo potrebbe essere il momento migliore per affrontare Swiatek. Un eventuale colpaccio aprirebbe scenari importanti”. Sui turni degli italiani: “E’ stato molto triste per me vedere Berrettini venire sovrastato in parte dall’avversario e dal fatto di non avere le energie nervose per giocare a questo livello.🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - Guido Monaco: “Troppo pompaggio su Tyra Grant. Berrettini ha un problema di motivazioni”
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