Guido Monaco | Troppo pompaggio su Tyra Grant Berrettini ha un problema di motivazioni
Nella nuova puntata di TennisMania dedicata agli Internazionali d’Italia 2026, in onda sul canale YouTube di OA Sport e condotta da Dario Puppo, è intervenuto Guido Monaco. Durante la trasmissione ha commentato alcune questioni legate al mondo del tennis, tra cui il ruolo di Tyra Grant e le motivazioni di un noto giocatore. Le sue osservazioni hanno suscitato discussioni tra gli appassionati presenti nel dibattito.
Nuova puntata di TennisMania dedicata agli Internazionali d’Italia 2026. Nella trasmissione in onda sul canale Youtube di OA Sport e condotta da Dario Puppo, è intervenuto come sempre Guido Monaco. Il commentatore tecnico per Eurosport ha analizzato diverse tematiche emersi dai primi turni del Masters 1000 romano. La vittoria di Cocciaretto: “Per Cocciaretto questo potrebbe essere il momento migliore per affrontare Swiatek. Un eventuale colpaccio aprirebbe scenari importanti”. Sui turni degli italiani: “E’ stato molto triste per me vedere Berrettini venire sovrastato in parte dall’avversario e dal fatto di non avere le energie nervose per giocare a questo livello.🔗 Leggi su Oasport.it
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