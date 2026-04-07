Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo AS, si parla di un possibile inserimento di Federico Cinà nel tabellone principale del Masters 1000 di Madrid tramite wild card. La stessa fonte menziona anche Tyra Grant tra i nomi che potrebbero ricevere l’invito per partecipare al torneo sia nel settore maschile che in quello femminile. Resta da attendere l’ufficialità, ma l’indiscrezione ha già suscitato interesse tra gli appassionati.

Bisognerà attendere l’ufficialità, ma la fonte è autorevole. Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo AS, ci saranno nomi molto interessanti nell’elenco dei tennisti che riceveranno le wild card per essere al via del main draw del Masters1000 e WTA1000 di Madrid. Alla Caja Magica, dal 22 aprile al 3 maggio, sarà grande spettacolo e nella lista degli inviti l’azzurro è presente. Il riferimento è al siciliano Federico Cinà, che per la seconda volta nella sua giovane carriera avrà questo privilegio nel torneo spagnolo. L’anno scorso, infatti, il classe 2007 del Bel Paese entrò nel main draw grazie al legame con IMG, togliendosi la soddisfazione di battere Coleman Wong (anch’egli wild card) con il punteggio di 7-6(5), 6-1, ottenendo la sua prima vittoria in carriera nel circuito ATP sulla terra battuta. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Federico Cinà wild card nel Masters 1000 di Madrid: indiscrezione dalla Spagna anche su Tyra Grant

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