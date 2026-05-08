La carriera di Tyra Grant agli Internazionali di tennis di Roma si interrompe al secondo turno dopo una sconfitta contro la ceca Nikola Bartunkova, ripescata in extremis al posto di un’altra giocatrice. L’incontro si è concluso con un punteggio molto equilibrato, e l’atleta ha commentato che il match si è deciso su pochi punti, sottolineando l’equilibrio tra le due giocatrici durante l’intera partita.

Si chiude l’avventura della nostra Tyra Grant agli Internazionali di tennis di Roma dopo la sconfitta contro la ceca Nikola Bartunkova (ripescata in extremis al posto della canadese Victoria Mboko, che ha dato forfait) al secondo turno del WTA 1000 di Roma 2026. L’azzurra è stata eliminata con il punteggio di 4-6 6-3 6-4 dopo 2:16 di gioco. La tennista classe 2008 ha raccontato le sue sensazioni nel corso della conferenza stampa post-match: “ Penso che la partita si sia giocata su pochissimi punti. Alla fine tutti i game, sia quando serviva lei che quando servivo io, erano molto vicini. Lei a fine secondo set ha calato la % di prime e mi ha dato modo di starle più vicina.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Tyra Grant analizza il ko contro Bartunkova: “Match alla pari, tutto si è giocato su pochi punti”

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