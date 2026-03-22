Iran la guerra in diretta | Trump minaccia | Se Hormuz non riapre colpiremo le centrali la risposta di Teheran | Distruggeremo infrastrutture energetiche

Il 22 marzo, le tensioni tra Iran, Stati Uniti e Israele sono aumentate dopo un attacco nella regione. Trump ha dichiarato che se lo stretto di Hormuz non riaprirà entro 48 ore, gli Stati Uniti colpiranno le centrali energetiche di Teheran. La risposta di Teheran è stata immediata, con una minaccia di distruggere le infrastrutture energetiche iraniane. La situazione resta molto tesa e incerta.