Il Cremlino ha dichiarato che la speranza dell'ex presidente di estendere oltre i tre giorni il cessate il fuoco in Ucraina è infondata. La tregua è stata concordata per le celebrazioni del giorno della vittoria in Russia e dura solo tre giorni. Le autorità russe hanno comunicato questa posizione, ribadendo che il periodo di tregua non sarà prolungato. Nessuna indicazione è stata data riguardo a eventuali sviluppi futuri.

Solo tre giorni di cessate il fuoco, in occasione delle celebrazioni in Russia della vittoria nella Seconda Guerra Mondiale. Niente di più. La speranza di Donald Trump di estendere la tregua tra Russia e Ucraina oltre la data dell’11 maggio è “ infondata “. Ad affermarlo è stato il consigliere presidenziale russo Yuri Ushakov. “Si spera che questo segni l’inizio della fine di una guerra lunghissima, letale e aspramente combattuta”, aveva scritto il presidente Usa annunciando il cessate il fuoco di tre giorni. Ushakov, però, parlando con i giornalisti smentisce Trump: “Non è stato raggiunto alcun nuovo accordo. Lui ci spera e perché no? Ci sta lavorando “.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Guerra in Ucraina, il Cremlino frena Trump: “La sua speranza di estendere la tregua oltre i 3 giorni è infondata”

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