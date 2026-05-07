Il Cremlino ha annunciato che, a partire dalla mezzanotte, entrerà in vigore una tregua di due giorni nella guerra in Ucraina. La pausa temporanea si sovrappone alla tradizionale parata patriottica del 9 maggio. La decisione arriva dopo aver rifiutato un cessate il fuoco proposto dall’Ucraina all'inizio della settimana. La tregua durerà fino alla mezzanotte del 9 maggio.

Mosca, 7 mag. (Adnkronos) - Il Cremlino ha confermato che, a partire dalla mezzanotte, entrerà in vigore una tregua di due giorni della guerra contro l'Ucraina, che coincide con la parata patriottica del 9 maggio, dopo aver ignorato un cessate il fuoco ucraino all'inizio della settimana. "Sì, stiamo parlando dell'8 e del 9 maggio", ha detto il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov rispondendo a una domanda dei giornalisti.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Ucraina: Cremlino, da mezzanotte tregua di due giorni

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