Ucraina | Cremlino da mezzanotte tregua di due giorni

Da iltempo.it 7 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Cremlino ha annunciato che, a partire dalla mezzanotte, entrerà in vigore una tregua di due giorni nella guerra in Ucraina. La pausa temporanea si sovrappone alla tradizionale parata patriottica del 9 maggio. La decisione arriva dopo aver rifiutato un cessate il fuoco proposto dall’Ucraina all'inizio della settimana. La tregua durerà fino alla mezzanotte del 9 maggio.

Mosca, 7 mag. (Adnkronos) - Il Cremlino ha confermato che, a partire dalla mezzanotte, entrerà in vigore una tregua di due giorni della guerra contro l'Ucraina, che coincide con la parata patriottica del 9 maggio, dopo aver ignorato un cessate il fuoco ucraino all'inizio della settimana. "Sì, stiamo parlando dell'8 e del 9 maggio", ha detto il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov rispondendo a una domanda dei giornalisti.🔗 Leggi su Iltempo.it

ucraina cremlino da mezzanotte tregua di due giorni
© Iltempo.it - Ucraina: Cremlino, da mezzanotte tregua di due giorni

Notizie correlate

Leggi anche: Putin sente Trump, Cremlino: “Russia pronta a tregua con Ucraina per Giorno della vittoria”

Leggi anche: Ucraina, Zelensky da Starmer. Cremlino: offensiva continua

Approfondimenti e contenuti

Temi più discussi: Il Cremlino non rispetta il cessate il fuoco, nessun compromesso; Zelensky annuncia la tregua ma è strage russa su Zaporizhzhia: 12 morti e 39 feriti; Ucraina, guerra senza tregua: morti a Zaporizhzhia e Kramatorsk, scontro sul cessate il fuoco; La tregua di Zelensky mette a nudo la fragilità di Putin il conquistatore.

Ucraina: Cremlino, dalla mezzanotte cessate il fuoco 48 ore(AGI/AFP) - Mosca, 7 mag. - Il Cremlino ha annunciato l'inizio a partire dalla mezzanotte di un cessate il fuoco di due giorni con l'Ucraina, in concomitanza con la parata patriottica del 9 maggio. agi.it

ucraina cremlino da mezzanotteGuerra in Ucraina: tregua temporanea per la Giornata della vittoria il 9 maggioPutin ha annunciato un cessate il fuoco per due giorni. Zelensky ha rilanciato proponendo la tregua già dalla mezzanotte del 6 maggio ... famigliacristiana.it

La ricerca mostra notizie e video sullo stesso tema.