Oggi si svolge la seconda fase dei negoziati tra Stati Uniti e Iran a Islamabad, dopo giorni di tensioni e diplomatiche prese di posizione. Il presidente iraniano ha dichiarato di non accettare minacce, mentre l’ex presidente statunitense ha avvertito che senza un accordo si potrebbero verificare problemi mai visti prima per Teheran. La situazione resta incerta e molto monitorata a livello internazionale.

Roma, 21 aprile – Dopo giorni di braccio di ferro, oggi inizia la seconda fase dei negoziati Usa-Iran a Islamabad. Ma il clima è già teso prima di iniziare. Trump ha minacciato Teheran, avvertendo che se non si raggiungerà un accordo l’Iran affronterà "problemi mai visti prima". Immediata la reazione di Ghalibaf, presidente del parlamento iraniano e negoziatore. “Non accettiamo negoziati all'ombra della minaccia – ha scritto su X – Trump li vorrebbe trasformare in una resa per l’Iran”. Le incertezze da parte iraniana legate ai negoziati con gli Usa sono frutto anche delle divisioni interne a Teheran. L'apertura del fuoco da parte contro le...🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Guerra in Iran, le news in diretta. Oggi secondo round di negoziati. Trump: “Senza accordo, problemi mai visti prima per Teheran”. Ghalibaf: “Non accettiamo minacce”

Guerra Iran, la diretta: colpita con un drone l'ambasciata Usa a Baghdad. Trump: «Teheran sconfitta»

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