Lewis Hamilton è tornato dalla Cina e si è incontrato con Toto Wolff, dirigente della Mercedes. Il pilota della Ferrari ha partecipato a un evento recente, mentre si discute di eventuali sentimenti di nostalgia nei confronti della scuderia tedesca. La visita ha attirato l’attenzione su possibili rapporti tra i protagonisti del mondo delle corse. Nessun dettaglio sulle motivazioni di questa visita o sui piani futuri.

(Adnkronos) – Nostalgia Mercedes per Lewis Hamilton? Il pilota della Ferrari ha festeggiato il terzo posto nel Gran Premio della Cina, conquistando così il suo primo podio con la Rossa davanti al compagno di squadra Charles Leclerc e dietro le Mercedes di Andrea Kimi Antonelli e George Russell, leader del Mondiale. Per rientrare a casa dalla. L'articolo Hamilton, nostalgia Mercedes? Lewis torna dalla Cina con. Toto Wolff proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”.... 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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